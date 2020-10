Gregoraci torna all’attacco, Briatore le scrive una lettera aperta

ROMA - Con il suo ingresso in tv, nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha conquistato un’attenzione mediatica mai avuta prima. Tra le cause di questo fenomeno l’indiscutibile fascino della 40enne calabrese, ma anche i tanti retroscena da lei svelati sul matrimonio con l’ex marito Flavio Briatore, accusato di averla a lungo trascurata. Mentre lei è chiusa nella “casa”, l’imprenditore ha risposto con parole piuttosto dure in un’intervista al Fatto Quotidiano, nel quale accusava l’ex moglie di aver sfruttato la sua ricchezza per fare la bella vita. Parole che la Gregoraci ha letto solo in un secondo momento e solo grazie alla redazione della trasmissione Mediaset. E la sua reazione non è stata di certo serena…

«Io sono stata zitta fin troppo a lungo - ha detto Elisabetta - Ora vomito tutto. Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna». La Gregoraci ha poi negato di essere stata una “mantenuta”: «Subito dopo la mia separazione, uscirono notizie non vere: io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava sono andata dritta per la mia strada. Mi dispiace questa intervista perché in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fossi anche andare a tagliare i nastri io non mi vergogno. D’altronde, signori si nasce non si diventa».

Alla showgirl, infine, non è piaciuto il modo in cui Briatore ha scelto di esprimersi. «Ci sono rimasta male per diversi motivi - ha detto la Gregoraci -. In primis perché in questo modo non stai tutelando nostro figlio, Poi perché stiamo stati insieme una vita e dire quelle cose della tua ex moglie l’ho trovato poco carino, poco da signore. La terza cosa è che l’ha fatto in un momento in cui non potevo replicare. Questo mi è dispiaciuto tantissimo». Durante la trasmissione è poi arrivato il colpo di scena.

Gli autori, infatti, hanno proiettato una lettera aperta di Briatore all’ex moglie in cui l’imprenditore, di fatto, le chiede di lavare i panni sporchi in casa. «Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip - scrive Briatore -. Alcune tue affermazioni inevitabilmente mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene». Briatore, infine, ha invitato l’ex moglie a fare il bene del figlio Nathan Falco: «Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, il nostro Nathan Falco che da un lato è sereno, sta bene e ti saluta, dall'altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può o non deve essere spezzato dalla tv. Viviamo rispettandoci, ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene, Flavio».