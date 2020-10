Elodie choc: «A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno»

MILANO - Che Elodie non avesse avuto un’infanzia felice era noto, in diverse occasioni la cantante ha descritto quel periodo della sua vita come piuttosto complicato, a causa di condizioni economiche e familiari non semplici. In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista romana è tornata sull’argomento, rivelando altri dettagli piuttosto turbolenti di quel periodo e dell’adolescenza. Tra gli aspetti più scioccanti, il fatto che sul pianerottolo di casa sua vivessero alcuni spacciatori e che la piccola Elodie facesse abuso di stupefacenti. «Sono stata una ragazzina complicata - ha spiegato Elodie -. A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli».

Fumare tanto ha portato Elodie ad abbandonare le superiori senza conseguire il diploma di maturità. E il fatto di non avere un titolo di studi ha sempre costituito un grave problema per lei. «Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra - ha continuato -. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. Certo, allora mica l’ho detto così, ho fatto la coatta: mi ero inventata una storia del tipo che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse, che mi dicesse se fossi pronta o meno. Ma avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo».

Nonostante tutto, però, le difficoltà e i fallimenti hanno lasciato un grande insegnamento a Elodie: «Tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo».