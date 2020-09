Antonino fa sul serio: festa a sorpresa per i 36 anni di Belen

MILANO - All’inizio quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrava solo un flirt estivo, ma giorno dopo giorno il rapporto tra i due pare essere sempre più serio. Una nuova dimostrazione è arrivata ieri, in occasione del compleanno dell’argentina, che ha compiuto 36 anni. Per l’occasione, infatti, Belen è stata la protagonista di una festa a sorpresa in cui erano presenti numerosi amici e parenti, che hanno trascorso con lei quasi l’intera giornata.

A organizzare il tutto pare sia stato proprio Antonino, con un gesto d’affetto che per molti rappresenta la prova di un sentimento saldissimo e molto serio. L’evento ha avuto un tema anni ’90: molti degli invitati indossavano jeans larghi e magliette bianche. Tra loro i familiari di Belen: il figlio Santiavo, il fratello Jeremias, la sorella Cecilia accompagnata da Ignazio Moser (la frattura tra i due è stata ormai ricomposta) e soprattutto i genitori, mamma Veronica e papà Gustavo, che hanno dunque avuto l’occasione per passare del tempo con Antonino in una sorta di presentazione ufficiale.

Presente anche tutto il gruppo di amici storici dell’argentina, da Patrizia Griffini a Mattia Ferrari. Una grande festa insomma, di cui Belen è stata la protagonista assoluta, scatenandosi nel ballo e allietando gli ospiti con alcune canzoni, eseguite anche in duetto con Cecilia.