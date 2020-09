Nina Moric risponde a Corona: «Sei solo un ipocrita»

MILANO - Continua la battaglia a distanza tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Dopo le parole pronunciate dall’ex fotografo nel programma di Barbara D’Urso - «Nina non sta bene, ma le vogliamo bene», ha detto Corona - ora è la modella a replicare su Instagram: «Anche l’ipocrita ha tre segni di riconoscimento - lo sfogo in una story della Moric -: quando parla, mentre, quando promette, manca alla promessa data, quando ci si fida di lui, tradisce. No tesoro mio, puoi mentire agli altri ma non a te stesso».

Per la Moric, Corona sta dimostrando di essere falso: la gentilezza mostrata nell’intervista alla D’Urso sarebbe costruita: «Ti dirò un segreto: le persone sinceramente gentili hanno raramente bisogni di dimostrare costantemente le proprie qualità positive trasudando il proprio calore molto di più di quanto non ne parlino e sanno che le azioni valgono molto più delle semplici parole. Sanno che rispetto e fiducia hanno bisogno di reciprocità, non di parole. Sei abituato ad offendere e a comportarti in maniera meschina ami giocare a trasferire la colpa agli altri».

La Moric, infine, rinnova l’accusa a Corona di voler sfruttare il figlio Carlos Maria per fare soldi e svela che il ragazzo, 18 anni, presto debutterà in tv per volere del padre: «Lo scopo del gioco è semplice: tu vinci, io perdo. In questo modo io faccio da babysitter al tuo fragile ego mentre affondi in un mare di dubbi su di te stesso. Ecco perché evito di vivere nel tuo mondo disfunzionale. Non hai ancora annunciato il grande debutto di Carlos Maria a Verissimo ad ottobre? Sai cosa ti dico, pur volendoti bene stai sbagliando. Hai fallito con te stesso. Quindi evita di fare gli stessi errori con il nostro amato figlio».