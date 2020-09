C’entra Antonino nel nuovo tattoo che si è fatta Belen

ROMA - Che la relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese andasse a gonfie vele si era capito già da un po’, basti pensare che pochi giorni fa la showgirl ha deciso di ufficializzare la relazione con il giovane hair stylist pubblicando un video che li mostrava a cena insieme agli amici.

Ora a rinsaldare questa convinzione arriva un nuovo filmato, che vede Belen e Stefano recarsi in uno studio di tatuatori per farsi lo stesso tatuaggio. Non pensate però a una romanticheria di coppia: insieme a loro c’erano anche gli inseparabili Mattia Ferrari, Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci, ovvero il “clan” di amici che ha accompagnato Belen per tutta l’estate.

Tutti si sono concessi lo stesso tattoo: la scritta “Chupito”, ovvero lo shottino di superalcolico da bere tutto d’un fiato. Una scritta che serve a ricordare «un’estate particolare, ma meravigliosa», come spiegato dalla stessa Belen nel video.

L’argentina ha scelto di tatuarsi la scritta sul dito anulare della mano sinistra, in un punto in cui non è facile leggerla. Antonino, invece, porterà il “Chupito” sul braccio destro, a imperitura memoria di un’estate che l’ha proiettato nel mondo dei vip.