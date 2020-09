Nina Moric resta sola, il figlio va a vivere con Fabrizio Corona

MILANO - Il momento in cui un figlio lascia casa non è mai facile per una madre, figurarsi se poi va a vivere a casa dell’ex marito… È quanto accaduto a Nina Moric, disperata per il trasloco del suo Carlos: a 18 anni, il ragazzo ha deciso di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona. Una scelta che, ovviamente, ha straziato il cuore della Moric: sul web la modella s’è lasciata andare alla malinconia per l’assenza del ragazzo. “Figlio mio quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando… ho deciso di compatirmi un po’”, ha scritto la Moric in un lungo post pubblicato su Instagram.

Nelle righe pubblicate, traspare anche la preoccupazione per l’educazione che Corona potrà dare al ragazzo. In passato, infatti, la Moric ha lanciato una terribile accusa verso l’ex marito, affermando che sfrutta Carlos per fare soldi. Ora, invece, i toni sono decisamente più pacati. “Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre - ha scritto la Moric -, ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso. Ecco figlio mio ti ringrazio per avermi resa orgogliosa di essere tua madre”. Mi manchi da morire, finché non ci rivedremo di nuovo… per l’eternità”.

Infine, rispondendo a un follower, la Moric ha scritto qual è la ragione, a suo parere, del trasloco di Carlos: “Perché ha 18 anni e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”.