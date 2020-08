Aurora Ramazzotti: «Io come Chanel Totti, soffro ancora per una foto»

MILANO - Aurora Ramazzotti è intervenuta nella polemica scatenata dalla foto di Chanel Totti, figlia della leggenda della Roma Francesco e della moglie Ilary Blasi, pubblicata da Gente: il settimanale ha messo in prima pagina una foto della figlia Chanel, 13 anni, oscurandone il viso ma non il “lato B”, ricevendo accuse di sessualizzare l’immagine di una minorenne.

Argomento che la Ramazzotti conosce bene: quando aveva 15 anni una foto pressoché identica a quella di Chanel, in cui Aurora appariva in costume da bagno accanto a mamma Michelle, le finì in prima pagina. Un fatto che, ricorda ancora oggi la 23enne figlia di Eros Ramazzotti, segnò la sua adolescenza. «Non erano tempi social, per questo ‘nessuno fiatò’ - scrive la Ramazzotti riprendendo un tweet dell’opinionista Selvaggia Lucarelli, che ha a sua volta ricordato l’episodio - Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso».

Per Aurora è fondamentale stigmatizzare episodi del genere, anche in un’epoca in cui tutto viaggia rapidissimo sui social network. «Benché concordi con il fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi - ha aggiunto la Ramazzotti -. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loto benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da molto tempo»

Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. pic.twitter.com/E1LamEWZLB — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 24, 2020

.