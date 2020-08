Diletta Leotta: «Mamma, nonna e la Bardot le mie icone di stile»

MILANO - Un abitino succinto con spacco profondo e ampia scollatura, indossato durante la festa del suo 29esimo compleanno, ha fatto impazzire i follower di Diletta Leotta, conduttrice tv divenuta nel giro di pochi anni regina di Instagram grazie alla sua straordinaria avvenenza. Una scelta accurata, quella della presentatrice siciliana, che in un’intervista a Gente ha parlato proprio del suo rapporto con la moda, una passione coltivata sin da bambina.

«Avevo tanti vestiti ed erano le sorelle più grandi d approfittare del mio armadio», ha dichiarato Diletta, che ha poi rivelato di avere tre stelle polari nello stile: due familiari e una invece ben nota al grande pubblico. «Mia mamma e mia nonna, per emblema di classe ed eleganza». E poi Brigitte Bardot, per la sua capacità di scegliere vestiti molto femminili ma in grado di esprimere grinta. Quanto ai colori, Diletta rivela di essersi dovuta “disintossicare” dal rosa: «un colore che negli anni ho cercato di limitare, sostituendolo con i colori pastello». Un vezzo dal quale invece non riesce a separarsi sono i tacchi alti: «Sono parte di me».

Nonostante la grande cura nel scegliere i propri outfit, Diletta non si definisce vanitosa («mi guardo allo specchio solo per mettere il rossetto»), ma spiega anche di fare molta attenzione anche agli accessori. «Ho capito l’importanza di raccontare una storia anche attraverso abiti e accessori, per questo amo studiare ogni minimo dettaglio».