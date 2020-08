Stefano De Martino a Ibiza per riconquistare Belen

IBIZA - È un’estate “parallela” quella che stanno vivendo Stefano De Martino e Belen Rodriguez: separati ma praticamente negli stessi luoghi, prima a Capri, poi a Ibiza. Il ballerino è sbarcato sull’isola delle Baleari insieme al figlio Santiago, mentre l’argentina è lì già da qualche tempo insieme agli amici, capeggiati dal sempre presente Mattia Ferrari. Ma se la scelta di Stefano non fosse casuale?

La domanda se la pone il settimanale Chi, secondo cui De Martino avrebbe scelto Ibiza per le sue vacanze con Santi proprio per avere l’occasione di rincontrare Belen e tornare alla carica: il ballerino-conduttore sarebbe insomma deciso a riconquistare la showgirl, con cui è ancora legalmente sposato, dopo una separazione sui cui motivi aleggia ancora un certo mistero. Secondo il settimanale, però, il compito di Stefano non sarebbe affatto facile: Belen non ha alcuna intenzione di tornare insieme a lui, come sembra aver chiarito nel recente passato in un’intervista rilasciata proprio a Chi. «Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo - aveva detto Belen - è anche per il mio senso della giustizia, è perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa».

Un messaggio a Stefano, accusato di essere poco onesto. Non bisogna dimenticare, però, che i due avevano già rotto una volta, per poi tornare nuovamente insieme. I precedenti, insomma, depongono a favore di De Martino: riuscirà nell’impresa?