Emma Marrone avvistata in barca con una vecchia fiamma

ROMA - Emma Marrone è di nuovo innamorata? La domanda circola sui social con insistenza.

La cantante, che vestirà anche i panni del giudice nella nuova edizione italiana di X Factor, sta trascorrendo le sue vacanze tra cultura e mare - ma non è certo da sola. A farle compagnia quest’estate c’è una vecchia fiamma, il modello norvegese Nikolai Danielsen.

A raccontare questa possibile svolta nella vita sentimentale della cantante ci ha pensato il portale Giornalettismo che ha lanciato questa nuova indiscrezione. Il nome del modello norvegese non è di certo “inedito” per i fan della Marrone: i due l’anno scorso erano stato visti insieme sempre in vacanza, prima a Capri e poi a Formentera. Ma da quel momento le voci su una loro presunta relazione si erano andate lentamente spegnendo.

Ora, invece, tornano ad accendersi. Danielsen ha deciso di venire a trascorrere le sue vacanze in Italia e, anche in questa occasione, insieme a Emma. Il primo avvistamento è avvenuto nei pressi del Colosseo a Roma, ma dopo qualche giorno i due hanno deciso di scegliere il mare della Costiera amalfitana e qualche gita in barca per continuare a rilassarsi.

Ad ogni modo Emma continua a professarsi single e a concentrare tutte le sue attenzioni sulla sua carriera professionale.