Nuovo flirt attribuito a Eros: stavolta è un’ex cantante

LOANO - La vita sentimentale di Eros Ramazzotti continua a far discutere i giornali e i siti specializzati di gossip. Stavolta è il settimanale Di Più a lanciare la notizia riguardante il cantautore romano, che sarebbe coinvolto in una nuova relazione: la nuova fiamma di Eros sarebbe Veronica Montali, 36enne ex cantante oggi imprenditrice nel ramo della ristorazione, nonché madre di due figli.

La Montali ha un ristorante a Loano, in provincia di Savona, e proprio lì avrebbe incontrato Ramazzotti. I due avrebbero trascorso insieme un fine settimana - il cantautore romano era in Liguria con il suo yacht - ma ora la relazione potrebbe andare avanti. In passato Eros e la Montali si erano incrociati in tv: nell’edizione 2004/05, infatti, Veronica aveva partecipato al talent show Mediaset “Amici”, condotto da Maria De Filippi, e in una puntata incontrò proprio Ramazzotti, invitato come ospite speciale. Che quell’incontro di ormai 15 anni fa sia servito per riallacciare i rapporti e far nascere un nuovo amore?

Chissà, se così non dovesse essere ci aspettiamo una smentita da parte di Eros, che negli ultimi tempi ha utilizzato Instagram per negare presunti flirt quali quelli con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao e con la conduttrice Rai Roberta Morise.