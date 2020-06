La Ventura si mostra in bikini: «Faccio ancora la mia porca figura»

MILANO - «Abbasso la perfezione!». È questo, metaforicamente, l’urlo che Simona Ventura lancia direttamente dalla spiaggia di Alassio, con una foto che ha riscosso notevole successo su Instagram. La conduttrice tv si mostra sorridente mentre indossa un bikini azzurro e con un lungo post spiega la sua decisione di non nascondere affatto il suo fisico.

«Eccomi qui ad Alassio in questa estate particolare, fiera dei miei 55 anni», scrive la Ventura, che poi dà un significato sociale alla sua immagine. «È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente)», spiega la presentatrice tv. La Ventura dice di non aver alcun problema a mostrare il suo fisico e le sue imperfezioni. «Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto - scrive la conduttrice -, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura».

Infine l’appello alle donne a non aver paura di mostrare semplicemente come si è. «Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza!». Una lezione, la sua, che riscuote un enorme successo: oltre 65mila i like alla foto e una pioggia di complimenti nei commenti.