Belen sarà zia: confermata la gravidanza della sorella Cecilia

MILANO - Le foto al pancino, la rivelazione dei 6-7 chili in più, le interviste in cui affermava di voler diventare presto mamma: gli indizi che hanno portato a ipotizzare una gravidanza per Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, si sono rivelati veri.

La più piccola delle Rodriguez è incinta: a dare la notizia è stato Francesco Moser, ex campione di ciclismo e padre di Ignazio, il compagno di “Chechu”.

«Questo sarà il quarto nipote che arriva – ha dichiarato Moser alla rivista DiPiù - Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio». La coppia infatti non ha ancora dato l’annuncio ufficiale, anche se Cecilia aveva di recente parlato della volontà di diventare mamma ancora giovane. «Non ho mai nascosto – ha detto di recente al settimanale Chi - il desiderio di diventare mamma giovane ma ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo. Mi piacerebbe che mio figlio crescesse qui, in campagna, perché vedo come crescono felici i nipoti di Ignazio e come è felice Santiago quando è qui».

Belen, dunque, si prepara a diventare zia. E intanto su Instagram dà sfogo al suo istinto materno con una lettera dedicata al suo Santiago: «Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole. Tua mamma Belen», dice l’argentina nella dedica speciale al suo “ometto".