Stefano latin lover: dopo Belen un’altra vip si è innamorata di lui 

MILANO - Ma cosa fa alle donne Stefano De Martino? Un nuovo gossip sembra confermare la fama di latin lover del ballerino e conduttore, attualmente in crisi coniugale con Belen Rodriguez. Secondo il settimanale Diva e Donna, infatti, De Martino avrebbe irretito un’altra donna del mondo dello spettacolo, facendole perdere la testa. Il nome della conquista di Stefano non è stato reso noto, di lei si sa che ha trascorso una serata con De Martino nel periodo in cui questi non era legato a Belen. Qualche ora sarebbe bastata a Stefano per esercitare il suo fascino e far innamorare la donna, che a quanto pare non riesce a dimenticarlo.

Cosa che, almeno in apparenza, prova a fare Belen. In questi giorni la showgirl è stata beccata mentre era impegnata in un tour tra nuovi appartamenti insieme ad alcuni agenti immobiliari: la sensazione è che l’argentina voglia trovarsi una nuova casa per abbandonare l’abitazione in cui ha vissuto la sua esperienza matrimoniale con De Martino. Intanto, un'altra notizia non confermata piove sulla coppia.

Secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi il motivo della rottura tra i due sarebbe da individuare nei continui tradimenti di Stefano, che non si sarebbero interrotti neanche nel periodo in cui la frattura con Belen sembrava ricomposta e il matrimonio andare a gonfie vele. Lo stesso Alessi, però, ha giudicato piuttosto strano il fatto che non sia mai spuntata fuori una foto dei presunti tradimenti di De Martino: è stato astuto il ballerino o si tratta soltanto di pure illazioni?