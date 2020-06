Giallo Gabriel Garko: ha un nuovo amore segreto?

ROMA - Pochi sex symbol sono stati capaci di avvolgere di mistero la loro vita privata come Gabriel Garko. L’attore non solo non ha mai chiarito esplicitamente il suo orientamento sessuale, ma è anche riuscito a tenere nascosti i suoi presunti amanti, facendo spesso impazzire la stampa rosa, oltre che le sue fan. Il settimanale Chi, però, ha appena messo a segno un colpo destinato a rimettere la vita sentimentale di Garko sotto i riflettori.

Il periodico, infatti, ha sorpreso l’attore 47enne a cena con un ragazzo misterioso, con il quale Garko s’è scambiato diverse tenerezze nel corso della serata. Il giornale sottolinea che il ragazzo ha abbracciato ripetutamente l’attore alle spalle, mostrando confidenza e affetto, proprio come nel recente passato aveva fatto Gabriele Rossi, altro presunto amore di Garko, che però non ha mai ammesso la relazione, pur confessando di aver conosciuto una “persona speciale”.

A giudicare da quanto riferito da Chi, però, quella storia pare essersi interrotta: al momento Garko non s’è fatto scappare una parola sulla vicenda, ritirandosi nella sua villa di Zagarolo. Ma dopo questo scoop non è escluso che il sex symbol voglia dire la sua. Non aspettatevi, però, dichiarazioni particolarmente esplicite: a Gabriel piace il mistero.