«Belen e Stefano in crisi da gennaio»

MILANO - La notizia della crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino occupa stabilmente le pagine di tutti i giornali specializzati in gossip e tra questi c’è chi si è lanciata in una ricostruzione degli eventi piuttosto particolareggiata. Il settimanale Oggi, in particolare, spiega che la nuova separazione tra Belen e Stefano è dovuta «a un mix di gelosia, a una guerriglia tra famiglie e (forse) a un terzo incomodo».

E, soprattutto, i malumori interni alla coppia sarebbero scoppiati già prima del lockdown dovuto al coronavirus. Secondo il periodico una delle ragioni scatenanti sarebbero le abitudini di Stefano, abituato a «concedersi avventure», e in contrasto la «smania di controllo» della moglie, abituata a monitorare il cellulare del marito e a contestargli eventuali bugie.

Ma alla base dei contrasti ci sarebbe anche una figura spesso al centro di litigi in tutte le famiglie: la suocera. La madre di Belen, infatti, vive nello stesso palazzo della famiglia De Martino-Rodriguez, risultando troppo presente per Stefano. Al contrario dei genitori del ballerino-conduttore, che invece Oggi definisce «esiliati». Belen e Stefano non hanno ancora commentato queste indiscrezioni, vedremo se smentiranno oppure, come fatto finora dal ballerino, si nasconderanno dietro un no comment.