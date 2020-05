Barbara D’Urso choc: «Non faccio sesso da anni»

MILANO - Nonostante i 63 anni da poco compiuti, Barbara D’Urso batte spesso sul tasto della sensualità, postando praticamente a ripetizione fotografie e video in cui appare in vestiti o pose sexy, forte di un fisico che non sembra prestare il fianco ai segni dell’età. Per questo motivo ha destato scalpore una battuta pronunciata dalla conduttrice Mediaset durante il programma Pomeriggio 5. In studio con la D’Urso c’erano la comica e imitatrice Manuela Aureli e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Mentre la D’Urso invitava la Aureli a fare il secondo figlio, la conversazione ha preso una piega inattesa. «Il secondo figlio? Uno basta e avanza», ha detto la comica, con Alessi che ha replicato malizioso: «Poi è anche piacevole provarci…». E qui è intervenuta la D’Urso con una dichiarazione che probabilmente ha lasciato il pubblico a casa a bocca aperta: «Non lo so, non ricordo come si fa. Sono anni che non lo faccio…». A metà tra imbarazzo e ilarità, Alessi ha accusato la D’Urso di mentire: «Bugiardella…», ha detto il direttore di Novella 2000 alla D’Urso che non è più tornata sull’argomento.

Naturalmente la scenetta ha scatenato commenti e reazioni sul web, con il pubblico che s’è diviso tra chi crede alla conduttrice e chi invece pensa che abbia detto una bugia: facile immaginare quale sia la fazione più numerosa.