La Ferragni: «Da un anno e mezzo vado dallo psicologo»

MILANO - Imprenditrice di successo e influencer capace di unire stile e ironia, Chiara Ferragni ha dimostrato in diverse occasioni di essere molto attenta alle tematiche sociali e di sapersi spendere anche in campagne in favore delle persone in difficoltà. Una conferma arrivata anche da una delle sue ultime Instagram story, in cui la Ferragni ha trasformato una sua confessione personale in un appello alle donne vittime di abusi. La moglie di Fedez ha infatti rivelato di aver iniziato ad andare dallo psicologo.

«Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima - ha detto l’imprenditrice ai suoi follower -, un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana». Con il suo terapeuta, però, la Ferragni non parla solo di questioni personali. Nelle ultime sedute ha affrontato anche il tema delle donne vittime di violenza. «Mi raccontava di questo metodo di terapia, Emdr, che è super efficace verso le persone che hanno subito traumi, soprattutto chi ha subito abusi, molestie e stupri», ha spiegato la Ferragni, che ha poi lanciato un appello alle sue follower.

«Se voi siete tra quelle persone che mi hanno scritto - ha detto -, è molto importante parlarne e soprattutto parlarne con persone che possono veramente aiutarvi a superare questo trauma. Questa è una delle terapia più universalmente riconosciute per capire cosa è successo e come superarlo. Spero sia d’aiuto a qualcuno di voi».