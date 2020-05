Briatore al miele su Naomi Campbell: «Nessuno come lei»

ROMA - Il prossimo 22 maggio compirà 50 anni Naomi Campbell, icona della moda e personaggio costantemente al centro del gossip, a causa del suo carattere pungente e dei suoi comportamenti non sempre irreprensibili al di fuori delle passerelle. Delle qualità di Naomi ha invece parlato Flavio Briatore, imprenditore che fu partner della top model dal 1998 al 2001, quando quest’ultima era all’apice della propria carriera.

«Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio ‘Naomi’ era dietro solo ad aziende come CocaCola, Ferrari e poche altre», ha dichiarato Briatore in un’intervista al settimanale Chi. Ma l’elogio di Briatore continua. «Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella - le parole dell’imprenditore -. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco. Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia. Dopo di lei il nulla».

Briatore ha anche parlato della burrascosa fine della loro storia d’amore. «I giornali scandalistici ai tempi non ci davano tregua, ma fa parte del gioco. Hanno scritto che lei mi ha tradito: in realtà era finito l’amore. Per un po’ di tempo ci siamo persi, oggi siamo in ottimi rapporti. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore». Parole da cui traspare un affetto sincero e magari il dubbio che, in fondo, Briatore abbia ancora un debole per la sua ex.