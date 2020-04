Pasqua con i genitori: Alessia Marcuzzi “processata” dal web

ROMA - Il rispetto del distanziamento sociale sta causando problemi a più di un personaggio famoso, soprattutto a coloro che sono abituati a raccontare la loro vita sui social network ai propri fan. Tra i vip accusati di non rispettare la quarantena è finita anche Alessia Marcuzzi, “sotto processo” su Instagram per aver organizzato un pranzo di Pasqua con i genitori.

«Ma la tavola è apparecchiata per nove? Ma la quarantena dove sta?», scrive uno dei follower che se la prendono con la Marcuzzi. La presentatrice ha provato a replicare alle accuse: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi».

Apriti cielo: i follower sono diventati ancora più severi. «Scusami, ma già che vivono in un altro palazzo vicino o lontano comunque non dovrebbero uscire di casa per un pranzo ma per motivi gravi e lavorativi. Un conto se vivevano già con te, come la signora di servizio». E ancora: «Mi dispiace... - scrive un’altra follower - meno arroganza, perché la risposta al tuo quindi è questa: dovevano stare a casa! Abito vicinissimo ai miei genitori (papà pure ammalato) ma a Pasqua eravamo separati cara la mia Marcuzzi! Rispetto... rifletti... e ogni tanto taci».

Al coro di critiche si è unita anche Selvaggia Lucarelli, di questi tempi trasformatasi in “fustigatrice” dei vip che violano la quarantena. «Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto - ha scritto la Lucarelli su Instagram -. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro».