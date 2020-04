Effetti della quarantena: Facchinetti diventa vegano

La vita privata di Francesco Facchinetti e della moglie, la brasiliana Wilma Helena Faissol, andrà presto in onda: la famiglia sarà infatti protagonista di un reality su Real Time. Nel bel mezzo delle riprese, però, la famiglia Facchinetti ha dovuto affrontare un cambiamento notevole che ha portato ripercussioni sulla loro routine quotidiana: l’ex dj oggi presentatore è diventato infatti vegano. «Con Francesco è il caos perché durante le riprese è diventato vegano - ha raccontato la Faissol al settimanale Chi -. Siamo passati dal riso e pollo ai soli vegetali».

Una svolta non da poco, soprattutto perché affrontata durante la quarantena da coronavirus. Per la Faissol, però, si tratta di una piccola vittoria: l’ex modella è infatti molto attenta all’alimentazione di tutta la famiglia. «Per far mangiare in modo sano i miei figli ed evitare schifezze le invento tutte. Per esempio creo l’involucro, la parte esterna della crosta di un biscotto, e all’interno lo farcisco con verdure. Loro mangiano il biscotto contenti e io sono serena».

Non solo, in casa Facchinetti si presta particolare attenzione all’origine degli alimenti. «A casa seguo un'alimentazione 'whole food planet based' - ovvero una dieta basata solo su cibi vegetali non raffinati industrialmente - che è assolutamente l'alimentazione più sana al mondo, però se esco e mi capita di avere voglia di mangiarmi una cosa di qualsiasi tipo lo faccio. A casa non mangio nessun tipo di carne, neanche il pollo, perché non mi piacciono. Mangio del pesce bianco. Per i bambini compro il salmone ma solo se trovo quello non di allevamento».

«A casa mia non c'è zucchero raffinato, né dolciumi industriali vari», aggiunge la Faissol: con queste premesse, almeno il partner non rischia di prendere chili in quarantena…