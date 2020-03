Fabrizio Corona, festa a casa e polemica con i follower

Specializzato in scandali, Fabrizio Corona poteva mai far mancare al suo curriculum una polemica per il mancato rispetto della quarantena da coronavirus? Ovviamente no. A offrire l’occasione all’ex agente fotografico è stato il suo compleanno, festeggiato a casa insieme all’ex moglie Nina Moric, al figlio Carlos e - come si vede in alcuni video postati dalla Moric su Instagram - ad alcuni amici che, si presuppone, non vivano a casa con lui.

I video sono stati ripresi dal portale TPI, i video sono stati poi rimossi, ma questo non ha evitato che si scatenassero le reazioni indignate degli utenti del web, che hanno accusato Corona di mettere a repentaglio la vita dei suoi cari e anche di tanti sconosciuti. Su Instagram è rimasto solo un filmato che vede Corona spegnere la candelina sulla sua torta di compleanno. Nel post Corona scrive: «C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi».

Tra i censori più severi di Corona c’è Selvaggia Lucarelli, opinionista che già in passato si era scagliata contro l’ex agente fotografico. «Fabrizio Corona se ne frega della quarantena - ha scritto la Lucarelli su Twitter - e a Milano festeggia il compleanno con gli amici». Un commento al quale lo stesso Corona ha risposto con una Instagram story dal tono acido: “Amore mio grazie per i tuoi particolari auguri sul tuo sito assolutamente obiettivo e non egoriferito. Lo so che mi ami da morire ma non potevo invitarti, stai col tuo toychef (Lorenzo Biagiarelli, ndr) e pensami sempre come fai tutti i giorni».