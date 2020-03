Clerici hot su Bonolis: «Dicono che sei ben messo…»

Con molti programmi tv sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, diversi vip hanno scelto di incontrarsi sui social network per dar vita a talk show improvvisati, dal tono informale che favorisce confidenze e battute - a tutto vantaggio degli spettatori. In questo senso la diretta Instagram tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis potrebbe passare alla storia come uno dei momenti più divertenti e allo stesso tempo imbarazzanti della tv traslocata sul web.

Durante la loro chiacchierata, infatti, la Clerici s’è lasciata andare a un’allusione su una presunta “dote nascosta” del collega… La battuta della Clerici è arrivata dopo che Bonolis ha ricordato quanto la presentatrice, di cui è amico, sia una buona forchetta. A proposito di sE stesso, invece, il conduttore se n’è uscito con una considerazione autoironica: «Il mio segreto? Sono impotente». La Clerici non s’è lasciata sfuggire l’occasione di mettere all’angolo il suo amico e collega. «Di te si dicono altre cose… - ha detto la conduttrice Rai -, anzi che sei ben messo. Lo si dice nel nostro ambiente e tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente».

Alla battuta della Clerici, Bonolis è rimasto per un attimo completamente senza parole, per poi glissare sull’argomento e riprendere a parlare di lavoro. La Clerici a quel punto non ha infierito, ma intanto il loro duetto resterà impresso nella mente di molti dei follower.