La confessione di Amadeus: “Io, inutile in casa”

MILANO - L’Amadeus casalingo non sembra avere le stesse qualità dell’Amadeus della tv. Intervistato dal settimanale Oggi, il presentatore dell’ultimo Festival di Sanremo ha raccontato la sua quarantena insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio José, spiegando che in questi giorni si sta dedicando soprattutto all’intrattenimento di quest’ultimo. «Con mio figlio José tiriamo due calci nel piccolo giardino che abbiamo - ha raccontato Amadeus -. Oppure si gioca a carte, si guarda un film o qualche serie tv. E poi José fa i compiti, perché ha due collegamenti on line al giorno con la scuola…».

Quando si passa però a compiti più seri, Amadeus dichiara di non avere doti particolarmente utili alla vita della famiglia. «L’addetta ai compiti è mia moglie Giovanna - continua il conduttore tv -, se lo facessi io combinerei guai. Sarebbe José a spiegare a me le cose!».

E anche quando si tratta di faccende domestiche, Amadeus non brilla di certo. «Giovanna cucina. Io no. Come dice lei, non sono capace di fare niente. Posso dare una mano ad apparecchiare, ogni tanto dico ‘Lavo i piatti’, giusto per fare qualcosa. Faccio i letti la mattina. Sai, le attività tipiche di chi non sa fare nulla. Le cose ‘da militare’». La vita per Giovanna, insomma, non deve essere particolarmente facile in questo periodo…