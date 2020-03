L’ammissione di Nina Moric: «Vedo uno psichiatra»

MILANO - Nina Moric sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua vita. L’ex modella croata ha spiegato su Instagram di aver iniziato una terapia con uno psichiatra in seguito a quanto avvento con il suo ex Luigi Favoloso: la Moric lo ha accusato di averla picchiata e la vicenda s’è trasformata in una battaglia legale che probabilmente andrà per le lunghe. Lo stress causato dalla faccenda ha spinto la Moric a rivolgersi ad uno specialista.

«Non voglio essere d’esempio per nessuno. Ma dal tuo commento offensivo deduco che hai una vita molto triste per giudicare una persona che nemmeno conosci. Basta con sto curati», ha scritto la showgirl rispondendo a un follower che le dava sostanzialmente della matta. «Ho già detto che sto facendo una terapia che cura i traumi - ha spiegato Nina -. Per non bastare frequento anche un bravo psichiatra. Stare male purtroppo succede a molte persone ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi, non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e non si stanno facendo curare».

La Moric ha poi continuato a bacchettare il follower: «Non dai il buon esempio, non sei solidale. Non hai nessuna etica morale. Ti auguro ogni bene, ma vacci piano con le parole che spesso feriscono più di un pugno». Nei commenti al post, l’ex modella ha anche smentito le voci di una sua presunta relazione con Ezio Denti, criminologo prestato alla tv: si occupa della macchina della verità nel programma “Live - Non è la D’Urso”. «Ma è vero che stai con lui?», le domandano. E la Moric: «Assolutamente no!».