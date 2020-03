Raoul Bova, vento di crisi con la bella Rocio Moralez

ROMA - Ognuno per la sua strada dopo lo spettacolo teatrale. Quanto avvenuto a Roma tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales ha rinfocolato le voci di una possibile crisi tra i due attori, legati ormai da ben 7 anni: era il 2013 quando il fascinoso attore italiano venne conquistato dalla giovane collega spagnola.

Da tempo, però, circolano indiscrezioni su alcune difficoltà della coppia e quanto avvenuto dopo lo spettacolo “Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore”, in cui Rocio ha un ruolo centrale, sembra confermare il momento di crisi dei due.

Già perché l’episodio non è avvenuto in una sera qualunque, ma dopo il debutto dello spettacolo alla Sala Umberto di Roma, che era stato preceduto solo da un’anteprima al Festival di Borgio Verezzi, in Liguria. Terminato lo spettacolo, in cui Rocio si esibisce anche in una sexy guepiere di pizzo nero, Raoul Bova è infatti filato via da solo a casa, senza attendere la compagna da cui ha avuto due bambine, Luna di 4 anni e Alma, 1.

Il comportamento dell’attore è stato notato da alcuni presenti ed è riportato dal settimanale Oggi, che ricorda anche come negli ultimi tempi i due siano stati sorpresi a discutere animatamente in un locale romano.

Normali scintille da coppia, hanno commentato fonti vicino ai due attori, pronte addirittura ad affermare che, in realtà, le cose andrebbero benissimo al punto che Raoul e Rocio stanno addirittura pensando al matrimonio. Che si tratti di una piccola bega pre-matrimoniale?