Michelle Hunziker: «Io e Tomaso lo facciamo senza precauzioni»

ROMA - Michelle Hunziker potrebbe rimanere incinta del suo 4° figlio. Lo ha svelato la stessa presentatrice, ospite del programma Mediaset “La Repubblica delle Donne”. In studio si è parlato di maternità e la conduttrice ha ammesso candidamente di non aver alcun timore di una nuova gravidanza e di un altro figlio: al momento la Hunziker ne ha tre, oltre alla 23enne Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ci sono due bambine, Sole (6 anni) e Celeste (4), figlie del secondo marito Tomaso Trussardi. «Non prendo precauzioni - ha dichiarato la Hunziker -, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?». Michelle, dunque, non è affatto spaventata dall’idea di diventare ancora madre, e non una volta sola. Chissà cosa ne pensa Tomaso?

Ma per essere una mamma, secondo la Hunziker, non è necessario partorire. «Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno - ha continuato la presentatrice -. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli, puoi essere mamme o papà di ogni creatura». Quello che conta, è il desiderio reale di diventare genitori, un compito che per Michelle non ha rappresentato un ostacolo sul lavoro. «Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera - ha raccontato -. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno, stavo da Dio e sono tornata a lavorare».

La Hunziker vive l’esperienza di madre da più di 20 anni, grazie alla sua Aurora. Che, a sua volta, un giorno avrà probabilmente dei figli: la figlia di Eros e Michelle, tra l’altro, è ormai ufficialmente fidanzata con Goffredo Cerza. Anche l’idea di diventare nonna non spaventa la Hunziker: «Pensate che bello. Dicono tutti che i nipoti sono la cosa più bella al mondo».