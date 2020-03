Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ammettono: «Non stiamo più insieme»

NAPOLI - Dopo i rumors, la conferma: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia. Della crisi dei due si parlava da tempo e qualche giorno fa Spy Magazine aveva rivelato che i due cantanti non vivevano più sotto lo stesso tetto: la Tatangelo s’è trasferita nell’appartamento al centro di Roma dove s’era rifugiata anche tre anni fa, in occasione della prima rottura con il partner.

Era seguita la riconciliazione, voluta soprattutto per amore del figlio Andrea, 9 anni. Ma alla lunga la coppia ha finito per scoppiare: la conferma della fine della storia tra la Tatangelo e D’Alessio è arrivata per mano della cantante, attraverso una storia su Instagram. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’ - ha scritto Anna -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Poco dopo, lo stesso identico testo (a parte per l’incipit con il nome del partner, ovviamente) è apparso sul profilo di D’Alessio. Termina così una storia d’amore iniziata nel 2005 e che negli anni ha conosciuti parecchi momenti difficili: su tutti quello del 2017, quando la rottura sembrava definitiva. Anche ora i fan sperano in una riconciliazione, anche se in questo momento sembra davvero lontana.