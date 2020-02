Antonella Clerici, dedica speciale per la sua Maelle

ROMA - È una donna in carriera, una brillante conduttrice - come ha dimostrato anche recentemente al Festival di Sanremo - e una compagna innamorata: ma Antonella Clerici è anche una mamma premurosa e molto affettuosa, come dimostra il suo ultimo post su Instagram, dedicato alla sua Maelle. La figlia avuta dalla relazione (terminata da tempo) con il ballerino Eddy Martens compie oggi 11 anni e per questa occasione speciale la Clerici ha voluto condividere tutto il suo amore per Maelle con i suoi follower: la conduttrice ha postato una foto che le vede abbracciate e sorridenti, accompagnate da un post tenerissimo.

«Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia», ha scritto la Clerici con un pizzico di nostalgia. Per completare l’opera, la presentatrice della Rai ha anche aggiunto un altro divertente scatto: un’immagine di Maelle piccolissima, seduta nel passeggino, mentre mangia un gelato finito inevitabilmente per spalmarsi su tutto il suo faccino. Un’immagine che sa anche un po’ di rimpianto, se collegata alle dichiarazioni che Antonella rilasciò qualche tempo fa al settimanale Oggi: «Mi piacerebbe tornare a quando andava all’asilo perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento sfuggire», aveva detto la Clerici.

Le foto pubblicate richiamano l’attenzione dei tanti follower della Clerici e anche di molti amici vip. Tra le personalità dello spettacolo che si uniscono agli auguri per Maelle anche Simona Ventura, Vanessa Incontrada, Elisa Isoardi e Laura Torrisi.