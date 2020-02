Fedez “più elegante” della Ferragni: social in subbuglio

MILANO - In una coppia ci sono ruoli ben precisi. E in quella formata da Fedez e Chiara Ferragni il compito di apparire sempre perfetta ed elegante è sicuramente demandato all’influencer più importante d’Italia: sui suoi profili social Chiara si mostra sempre impeccabile, con abiti super-lussuosi e con i capelli mai fuori posto. A Fedez, invece, è demandato il ruolo dell’istrione della coppia: anche il rapper ama la moda e i bei vestiti, ma li indossa spesso con atteggiamento scanzonato, per non parlare di quando si presta a scenette ridicole o a scherzi alla moglie, magari in compagnia del figlioletto Leone.

Per questo motivo ha destato scalpore su Instagram l’ultima foto postata dai Ferragnez, intitolata da Fedez “Famiglia Addams”. Già perché lui indossa un outfit nero ultra-serioso, mentre la bella chiara appare in accappatoio di spugna e pantofole (di Louis Vuitton, ma pur sempre pantofole). La combinazione è davvero esilarante, così come i commenti dei follower. «Una casalinga disperata accompagna il bimbo al primo giorno di scuola», scrive Manuel, colpendo duro la Ferragni.

«Una delle poche volte che sei tu quello elegante, mi segno la data aspetta», aggiunge Francesca, mentre Valery azzarda un paragone non proprio edificante verso Fedez: «Baby Yoda e Ellen Degeneres». Ma nonostante il look sui generis, c’è chi apprezza, come Matilde: «Anche così, siete sempre dei fighi».