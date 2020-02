Al Bano non dimentica Ylenia: «Dovevo impedirle quel viaggio»

MILANO - L’abbiamo visto sorridente accanto a Romina Power durante l’esibizione al Festival di Sanremo, ma Al Bano è tornato in tv anche per parlare del suo più grande dolore, la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nei primi giorni del 1994.

Un evento tragico, che il cantante ha rievocato a “Verissimo”, trasmissione di punta del pomeriggio Mediaset, dove è intervenuto come ospite insieme all’altra figlia, Romina junior. Proprio lei ha risposto per prima alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin circa il ricordo della sorella Ylenia. «I dolori o ti ammazzano o ti rafforzano - ha dichiarato Romina jr. - Io ho scelto la seconda. Bisogna saper convivere anche con l'altra facciata della vita, ossia il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro». Successivamente è stato Al Bano a parlare, leggendo una lettera dedicata alla defunta madre Yolanda, amatissima dal cantante.

Al Bano scrive dei giorni della scomparsa di Ylenia come «dei giorni tenebrosi in cui la furia del destino è entrata la nostra casa e ha squassato le nostre vite». E parlando alla madre della figlia scomparsa, il cantante ammette il suo grande rimpianto: «Tu che ti chiudevi nella preghiera - scrive Al Bano alla mamma -, io nella rabbia per non aver impedito a tua nipote Ylenia quel tragico viaggio».