Malore in diretta, paura per Mara Venier

ROMA - Momenti di paura per Mara Venier durante la puntata di ieri di Domenica In. Sin dall’inizio della trasmissione, la conduttrice è sembrata non al meglio, provata dall’influenza e con un raffreddore molto forte. Un dettaglio, questo, che s’è notato soprattutto durante le interviste che fanno parte del programma: spesso Mara Venier è andata incontro a improvvisi cali della voce. «La voce è andata…e non solo quella», ha detto a un certo punto la presentatrice.

Ma il momento di maggiore spavento è stato vissuto dalla Venier durante una pausa pubblicitaria. La presentatrice ha infatti accusato un malore e un principio di svenimento, salvo poi venire soccorsa e riprendersi. Le scene non sono state trasmesse dalla Rai - il tutto è avvenuto durante una pausa per gli spot - ma una volta terminata la pubblicità è stata la stessa Venier a raccontare cosa era accaduto fuori onda. «Sai - ha detto a Gianluca Grignani, cantante che poi la presentatrice ha intervistato - non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico».

Per fortuna il tutto è passato in pochi attimi. La Venier s’è ripresa e, tornata in video, s’è rimessa a scherzare come nel suo stile. «Stavo male, ma poi mi sono detta: ‘Chi conduce Domenica In?’ Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella». Insomma, non basta un po’ di influenza per fermare l’inarrestabile Mara.