Il sogno della Gerini: «A 48 anni vorrei un terzo figlio»

ROMA - È un’attrice affermata, una mamma e ha una relazione felice con un partner che la ama, eppure Claudia Gerini ammette di sognare un altro colpo di scena per la sua vita. Lo fa in una lunga intervista al settimanale Oggi, parlando della sua relazione con l’imprenditore Simon Clementi.

«Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo - dice l’attrice -, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto».

La Gerini, 48 anni, è già madre di due femminucce: Rosa, 15enne avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e di Linda, 10 anni, figlia di Federico Zampaglione, cantante e musicista con cui l’attrice ha avuto una lunga relazione.

Nell’intervista l’attrice parla anche degli amori del passato, ammettendo anche la “cotta” per Carlo Verdone: «Ci sono stati due anni in cui abbiamo praticamente ‘convissuto’. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questo crush, questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio».

Poi spiega la fine della storia con Zampaglione: «Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse. Però è stata una separazione dolce».

Infine svela perché è felice con Simon Clementi. «Simon è un papà molto attento, questo suo lato ‘accudente’ mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene… Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Io ce l’ho, il divorzio».