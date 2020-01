Barbara D’Urso e quell’anello misterioso sfoggiato nelle stories

ROMA - Alcune stories pubblicate da Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram hanno mandato in tilt follower ed esperti di gossip: che la conduttrice di Mediaset abbia finalmente trovato l’amore della sua vita?

La D’Urso, infatti, ha pubblicato un video con la scritta “cena romantica”, in cui la si vede stringere appassionatamente la mano di un uomo misterioso, mentre i due sono seduti ad un tavolo apparecchiato a lume di candela.

Un’atmosfera davvero romantica, che allude ad una serata magica: nelle stories non compare però né il volto della D’Urso, né quella del suo accompagnatore, ma solo le loro mani che si intrecciano. Poi il colpo di scena: col sottofondo di “Something Like You” di Adele, si vede la D’Urso infilare al dito una fedina di brillanti, presumibilmente un dono del suo misterioso amante. Che si tratti di un regalo speciale? Tutto, nei video, lo fa pensare.

D’altra parte la 62enne conduttrice di Mediaset ha recentemente dichiarato di essere in cerca di un amore vero, in grado di farle battere il cuore e con cui aprire una relazione duratura. In attesa di scoprire chi sia il personaggio in grado di far perdere la testa alla D’Urso, viene però il dubbio che la “Carmelita” - come si fa chiamare su Instagram - abbia voluto fare uno scherzo ai suoi follower. Con la vulcanica Barbara e le sue storie d’amore, d’altra parte, mai dare nulla per scontato.