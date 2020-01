Ultimo, che siparietto con la bidella della sua scuola

ROMA - È diventato una vera popstar, riesce a riempire gli stadi con le sue canzoni, ma non dimentica chi gli ha voluto bene da piccolo. Su Instagram Ultimo s’è concesso un momento di affetto con una persona che gli è stata vicino quando lui era solo un ragazzino che andava a scuola: si tratta di Angelina, la bidella dell’istituto che il cantante frequentava pochi anni fa a Roma. «L'unica che mi voleva bene. È sempre nel mio cuore», ha scritto Ultimo nella story pubblicata sul popolare social network.

Un video che s’è trasformato in un vero e proprio siparietto, apprezzato da tutti i fan. Sorpresa dalla visita del cantante, infatti, Angelina ha provato a nascondersi: «Se mi dicevi che venivi mi sistemavo, guarda qui come sto», dice la donna provando a coprire la fotocamera del telefono con la mano. Ultimo, però, la toglie via e la invita a mostrarsi: «Daje che sei bella, leva ‘sta mano!». Il duetto poi prosegue, con Angelina che bacchetta Ultimo per il look: la donna, infatti, mostra di non gradire tatuaggi e orecchini. «Meno male che non t’ho visto d’estate, me fai schifo…», dice la bidella.

Ma Ultimo si difende: «Comunque non sono proprio malaccio». E Angelina: «Sì, ma io sono retrò, me lo dicevate sempre». A chiudere il video, il campanello che suona. «È la polizia?», scherza ancora Ultimo, lasciandosi andare a una risata.