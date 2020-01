Le “lacrime” social di Michelle Hunziker

MILANO - Nel corso della sua carriera Michelle Hunziker si è costruita un’immagine dinamica, mostrandosi al pubblico sempre sorridente e soprattutto pronta a gettarsi in ogni nuova avventura. Ma anche un personaggio vitaminico come il suo incontra un po’ di difficoltà quando finisce una vacanza e arriva il momento di rimettersi al lavoro. Hunziker non ha avuto paura di mostrarlo su Instagram, naturalmente alla sua maniera…

La presentatrice, infatti, ha pubblicato una Story in cui piange disperata perché non ha voglia di allenarsi per recuperare la forma fisica migliore dopo i bagordi delle feste. «È da stamattina che cerco una motivazione per allenarmi», spiega Michelle, che poi ammette di aver esagerato a tavola, come capita a molti durante il periodo natalizio. Michelle, però, sfrutta proprio i “dolci ricordi” dei cibi natalizi per darsi la carica e tornare ad allenarsi: «Pensiamo al mascarpone, al panettone e a tutti i knodel che ho ingerito durante le feste!», scrive in un’altra Story la conduttrice tv, finalmente sorridente.

Tuttavia, una volta in palestra non mancano i momenti di pausa, come quello per mostrare ai suoi follower un’acconciatura davvero improbabile comparsa sulla sua testa durante un allenamento. «Ogni scusa è buona per interrompere l’allenamento», scrive Michelle ammettendo, ancora una volta, che dopo le vacanze diventa davvero dura riprendere la routine di tutti i giorni. Anche per una star come lei.