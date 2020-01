Mara Venier, che festa per il suo Paolo

ROMA - Sorrisi, abbracci, qualche lacrimuccia e una inconfondibile melodia cubana a fare da sottofondo. Tutto questo e molto altro ancora è stato il compleanno di Paolo Capponi, figlio di Mara Venier che ha ospitato amici e parenti a casa sua per una grande festa. Per la celebrazione del suo secondogenito - nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi, scomparso due anni fa all’età di 79 anni - la Venier ha organizzato una maxi-riunione di famiglia a cui ha partecipato anche la primogenita Elisabetta Ferracini. Presenti alla festa anche tanti amici della celebre conduttrice come Alberto Matano, Gianni Dei e il giornalista Alberto Dandolo, oltre naturalmente al marito Nicola Carraro.

Nella storia postata sul suo profilo Instagram si vede la Venier portare al 45enne Paolo una torta con delle candeline “esplosive”: l’ingresso della presentatrice è accompagnato non dal classico “Tanti auguri”, ma da un famoso brano della tradizione caraibica come “Guantanamera”, cantata e ballata da tutti i presenti.

Commovente il momento degli auguri della mamma a Paolo, che solo per un attimo s'è separato dal figlio Claudio, il nipotino indicato dalla stessa Venier come l’elemento in grado di riportare la pace in famiglia. Nel recente passato la stessa conduttrice aveva ammesso di aver avuto problemi nel rapporto con Paolo, ma che tra i due era tornato il sereno proprio grazie alla nascita di Claudio. «Il mio nipotino ha fatto da collante - aveva raccontato la Venier a Famiglia Cristiana - è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere una famiglia».