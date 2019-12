SYDNEY - Nicole Kidman si affeziona subito alle persone. L'attrice ha sposato sia il suo primo marito, Tom Cruise, che la sua attuale dolce metà Keith Urban dopo appena un anno di relazione e ha ammesso di prendere sempre molto velocemente le decisioni importanti della sua vita.

La star di Hollywood ha conosciuto Keith durante un evento chiamato G'Day USA poco dopo aver interrotto il rapporto con Lenny Kravitz, nel 2005, e ha rivelato che quella sera si sentì molto strana. Da quel giorno i due non si sono più lasciati e oggi hanno due figlie che portano con sé in giro per il mondo quando sono in viaggio per lavoro.

Il continuo spostarsi da un continente all'altro, ha però fatto sapere Nicole, ha portato le piccole Sunday Rose e Faith ad avere voglia di scegliere un posto dove vivere stabilmente.