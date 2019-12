Alba Parietti ha ritrovato l'amore

MILANO - Alba Parietti, ospite della trasmissione "La mia passione', ha rivelato di aver finalmente ritrovato l'amore.

«C'è una persona che mi piace tantissimo a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta», ha confessato durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Marco Marra su Raitre.

L'opinionista è poi tornata a parlare del matrimonio con Franco Oppini, da cui ha avuto un figlio, Francesco, che oggi ha 37 anni, e ha raccontato che la loro relazione entrò in crisi poco dopo le nozze, ma che cercarono di salvare il rapporto proprio per il bene di Francesco. «Il matrimonio entrò in crisi velocemente, tenemmo duro per il bambino. Probabilmente ci furono dei tradimenti di tutti e due. Io salivo e lui in quel momento aveva un momento difficile», ha confidato. «Se mi guardassi dal di fuori direi 'guarda 'sta str***a'. Ma le cose non sono mai esattamente come appaiono. L'addio il mio ex marito lo prese male», ha aggiunto la 58enne. «Passammo notti e momenti indimenticabili, dopodiché io volevo avere successo e alla fine tutto è cambiato. Non mi sentivo amata, mi sentivo data per scontata», ha concluso.