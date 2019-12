Caterina Balivo: «Non mi vedevo bella, pensavo le altre fossero tutte meglio di me»

ROMA - Caterina Balivo ha rivelato per la prima volta di aver avuto a lungo un difficile rapporto con il suo aspetto fisico e ha spiegato di non essersi mai sentita bella o sexy. «A 20 anni non avevo capito che ero bella. Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta e con la risata sonora sempre pronta. Insomma, tutto tranne che sexy», ha raccontato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

La conduttrice ha però ammesso di aver cambiato la percezione che ha di sé stessa con il passare degli anni, anche grazie all'amore di suo marito Guido Maria Brera, che la fa sentire ogni giorno la donna più bella del mondo. «Ora ho maggior consapevolezza del mio corpo, sto bene nella mia pelle e ho fatto pace con i miei capelli ribelli, che sono sempre stati un cruccio. Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po' sbattuta, nel senso che do tutto agli altri e tempo per me ne resta pochino», ha confidato. «Iniziano a manifestarsi le prime rughette», ha aggiunto la 39enne originaria di Aversa. «Mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo. Lui mi dice così e io voglio credergli», ha concluso Caterina con un pizzico d'ironia.