Rebel Wilson ha perso otto chili in quattro giorni

LOS ANGELES - Rebel Wilson ha rivelato di aver perso ben otto chili in solo quattro giorni grazie alla danza. L'attrice è infatti impegnata sul set del film "Cats", e la pellicola prevede molte scene di ballo.

La star di Hollywood ha detto di pensare di aver perso così tanto peso in pochi giorni grazie a tutto il movimento fatto durante le prove per le coreografie del noto musical di Broadway.



Durante un'intervista rilasciata a "Entertainment Tonight" ha affermato: «Ho perso otto chili in solo quattro giorni. Penso che sia successo per due motivi: primo perché mi sono dovuta muovere molto, ma soprattutto perché nelle sale prova c'era una temperatura davvero eccessiva e ho sudato tantissimo».

«So che è normale stare in un ambiente così riscaldato perché serve a evitare che i muscoli si raffreddino più velocemente. Lavorando con tutti ballerini professionisti è d'obbligo fare attenzione a queste cose. Il set però è come una sauna, lo ammetto è una situazione che mi fa sentire piuttosto a disagio», ha aggiunto la 39enne.



Rebel ha poi parlato del film che la e ha confidato che il copione è stato leggermente modificato: «Milioni di persone conoscono "Cats", il mondo intero ha visto questo musical. Non ci sono molti dialoghi quindi abbiamo pensato di aggiungere qualcosa, abbiamo improvvisato ma senza esagerare», ha concluso.