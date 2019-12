Jennifer Lopez, annuncio quasi in lacrime

LOS ANGELES - Jennifer Lopez è stata vicina a commuoversi quando qualche ora fa ha annunciato di aver ricevuto la sua prima nomination ai SAG Awards, ovvero gli Screen Actors Giuld Awards. Ha ammesso di sentirsi come se avesse già "vinto". La cantante e attrice 50enne ha parlato delle sue emozioni nel ricevere la nomination come attrice non protagonista per il ruolo della spogliarellista Ramona Vega nel film 'Hustlers'.

Parlando in una clip pubblicata su Instagram ha detto: «Penso di non essere mai stata nominata ai SAG Awards prima di oggi. Sono davvero eccitata di ricevere questo riconoscimento dai miei colleghi attori. Recitare, insieme a ballare, è stato il mio primo amore e non riesco a credere che questo sia successo».

La Lopez ha poi voluto mandare un messaggio di speranza a tutti quei giovani colleghi che non ce l'hanno ancora fatta. «A tutti quegli attori che sono in difficoltà, voglio dire di non mollare. Può succedere. Sta succedendo. Grazie mille. Mi sento come se avessi già vinto. Grazie SAG Awards. Ci vediamo lì», ha concluso.

Il video sembra essere stato registrato da Jennifer mentre si sta allenando e nelle immagini appare visibilmente emozionata e con le lacrime agli occhi.