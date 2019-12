Chrissy Teigen, i regali di Natale li sceglie l'assistente

LOS ANGELES - Chrissy Teigen delega la maggior parte degli acquisti per i regali di Natale alla sua assistente. La modella 34enne ha ammesso che raramente deve sforzarsi di pensare a qualche idea per i regali durante le feste e questo vale anche per quel che riguarda i doni da comprare per i figli Luna, 3 anni, e Miles, 18 mesi. La sua aiutante domestica infatti si occupa di quasi tutto.

Quando le è stato chiesto se la sua assistente viva con lei, su Twitter Chrissy ha spiegato: «Abbiamo una governante che lavora tutto il giorno a casa che ci aiuta a gestire la nostra vita quotidiana». Quando poi le è stato chiesto dei regali, ha aggiunto: «Li fa l'assistente. L'unica volta in cui li facciamo noi è quando è il compleanno proprio della nostra assistente».

Inoltre Chrissy e il marito John Legend hanno anche un contabile che si occupa delle bollette e tiene sotto controllo le spese. «Abbiamo un contabile che si prende cura di tutto e mi manda i consuntivi delle mie spese e delle mie entrate. Io non ricevo la posta», ha continuato.

Sebbene la coppia abbia sempre qualche membro dello staff intorno, la modella non si trattiene dal litigare davanti a loro se c'è qualche qualcosa che non le piace nell'atteggiamento del padre dei suoi figli. «Non nascondiamo niente. Litighiamo in macchina, a casa, all'aeroporto. Non mi importa. John non risponde però», ha concluso.