Mel B: «Prima di andare a letto con qualcuno gli faccio fare le analisi»

LONDRA - Prima di andare a letto con qualcuno, Mel B si assicura che il suo potenziale partner sessuale non abbia malattie veneree, come l'HIV (che purtroppo non ha ancora una cura), e lo porta a fare gli esami. La Spice Girl ha spiegato che è molto importante parlare con i propri compagni delle malattie sessualmente trasmissibili e ha ammesso che spesso accompagna i suoi amanti nei laboratori di analisi per assicurarsi che sia tutto a posto prima di andare a letto con loro. Ovviamente per reciprocità si sottopone ai test anche lei.

Ha fatto sapere: «Penso che sia importante avere questo tipo di conversazioni prima di andare a letto con qualcuno. Io lo faccio. Quando frequento qualcuno e capisco che c'è intesa, dico: 'Andiamo insieme a farci le analisi e togliamoci questo dubbio'».

Mel, 44 anni, da quanto è importante fare solo sesso protetto e ha rivelato di portare sempre con se i preservativi, che tiene nella sua borsa. Parlando in un podcast ha detto: «Sono single, ho sempre dei preservativi nella mia borsa. Voglio dire, non sempre, ma ce li ho se so che potrebbero essere utili...».

Recentemente Melanie Brown ha anche raccontato di aver parlato con la sua primogenita Phoenix, 18 anni, dell'argomento per sensibilizzarla proprio sulle malattie sessualmente trasmissibili.