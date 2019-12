«Mi lasci con le bimbe per postare su Instagram»

ROMA - Alessandro Matri ha bacchettato sua moglie Federica Nargi pubblicamente. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, quando l'ex velina ha detto al marito che sarebbe andata a fare la spesa. Lo ha lasciato a casa con le loro due figlie, Sofia, 3 anni, e Beatrice, 9 mesi.

Durante l'assenza dell'ex velina, il calciatore ha però aperto Instagram e con sua grande sorpresa ha trovato un nuovo post della dolce metà. Uno scatto sexy in cui Fede mostra la lingerie. Non ha così resistito. «Ma fammi capire... Mi dici vado a fare la spesa e posti le foto su Instagram. E io a casa con le bimbe...», ha scritto in un commento sotto al post.

A dargli manforte è arrivato l'amico Fabio Fognini. «Tutto normale Ale!», ha scritto il tennista. «Follia», ha quindi aggiunto il calciatore. Pochi minuti e arriva la replica della stessa Nargi, che la butta sul ridere. «In realtà volevo attirare la tua attenzione», scrive aggiungendo l'emoji della faccina con l'occhiolino.

Ovviamente dato che la foto del post in questione è sponsorizzata, in molti hanno subito pensato che sia stato tutto architettato per attirare l'attenzione sullo scatto e quindi far contenta l'azienda che ha ingaggiato Federica come testimonial. Eppure chissà, magari la 29enne ha solamente approfittato di qualche ora senza le sue piccoline per sbrigare del lavoro sui social e rilassarsi tra gli scaffali del supermercato. Perché per una neo mamma anche riempire il carrello della spesa senza dover badare ogni istante alle figlie piccole può rappresentare un momento di svago...