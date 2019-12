Mark Ruffalo, crisi superata grazie ad Anne Hathaway

LOS ANGELES - Mark Ruffalo ha ringraziato pubblicamente Anne Hathaway per averlo aiutato a superare una crisi di fiducia durante il primo giorno di riprese di "Dark Waters". I due hanno infatti interpretato una coppia sposata nel film drammatico diretto da Todd Haynes.

L'attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Hulk nella saga cinematografica degli "Avengers", era preoccupato di non riuscire a immedesimarsi in maniera adeguata nel ruolo di Robert Billot.

La collega avendo percepito il suo disagio ha così aiutato il 52enne a superare quelle difficoltà iniziali. Durante un'intervista rilasciata alla rivista "People" Mark ha raccontato: «Stavamo provando. Era un periodo particolarmente difficile per me e ho attraversato un momento di crisi. Ho pensato di non essere in grado di fare il mio lavoro». «Era il nostro primo giorno insieme sul set, siamo usciti dall'ascensore e lei (Anne Hathaway, ndr) mi ha detto: 'Qual è il problema?'. Io gli ho risposto che non sapevo se sarei riuscito a recitare. E lei ha aggiunto: 'Penso che tu possa farcela. Lo hai già fatto. E hai lavorato a questo personaggio per un anno'. Anne ha creduto in me, mi ha dato la forza e mi ha ricordato chi sono», ha quindi continuato la star di Hollywood.

Il film, che è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo scorso 27 novembre, parla della storia dell'avvocato Robert Billot, che ha trascorso gli ultimi 20 anni a combattere contro l'azienda di prodotti chimici "DuPont". Billot ha accusato la società di aver scaricato delle sostanze tossiche nel sistema di idrico della Virginia occidentale, danneggiando la salute di molti cittadini.