Nina Moric sta male: «Vorrei tornasse tutto a due mesi fa»

ROMA - La showgirl Nina Moric è tornata sui social dopo un lungo periodo di assenza e ha rivelato di stare attraversando una fase della sua vita piuttosto complessa, che le ha tolto la serenità. La 43enne ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower via Instagram Stories. «Ho avuto momenti migliori... Io spero che torni presto tutto a com'era due mesi fa», ha fatto sapere. A chi le ha chiesto cosa sia successo e perché solo fino a qualche tempo fa invece appariva felice durante una lunga vacanza a Zanzibar, lei ha risposto: «Lo ero, poi al mio ritorno c'è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere».

Sembra voler aggiungere qualcosa di più, ma poi si blocca. C'è qualche motivo per cui non può condividere veramente quanto le sta accadendo. «Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio», ha proseguito. Insomma sembra che il problema sia legato al figlio 17enne avuto da Fabrizio Corona. Che c'entri il fatto che il papà del ragazzo sia tornato in carcere lo scorso marzo? Potrebbe essere, ma non ci sono certezze. Il rapporto con sua madre invece va a gonfie vele.

E anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano tranquille, visto che la storia con Luigi Mario Favoloso, a cui è legata tra alti e bassi da molti anni, prosegue. «Non ho mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora», ha infatti risposto Nina a chi le chiedeva se avesse interrotto la relazione con l'ex gieffino napoletano.