Ecco perché è finito il matrimonio di Debora Caprioglio

ROMA - Debora Caprioglio è tornata a parlare della recente fine del suo matrimonio con Angelo Maresca, durato 11 anni, e ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura definitiva.

L'attrice ha rivelato che il rapporto tra loro ormai era diventato statico e l'amore si era trasformato in una profonda amicizia, quasi fraterna. «Non c'era una terza persona. La situazione era diventata statica, guardavo mio marito e pensavo: "È una persona di famiglia". E sentivo che anche lui provava la stessa cosa per me», ha raccontato la 51enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".

«Non c'era più passione, eravamo diventati come fratello e sorella, ci volevamo bene, ma di un amore diverso da quello che dovrebbero provare marito e moglie», ha aggiunto. Debora ha poi fatto sapere che il fatto di non aver avuto figli non ha assolutamente influito sulla fine del suo legame con il regista marchigiano. «Io non ho mai vissuto la maternità come un obiettivo, piuttosto come una possibilità: se andava in porto bene, altrimenti pazienza. Non sono una Debora depressa solo perché non sono diventata mamma. Certo, con Angelo ci abbiamo provato, non lo nego, naturalmente. Ma quando per quella via non è arrivato un figlio io mi sono subito messa il cuore in pace», ha confidato.

«Se fossi diventata mamma verso i 45 anni avrei messo al mondo un bambino che sarebbe rimasto orfano piuttosto presto. E sinceramente non mi ha entusiasmato l'idea», ha concluso.