Ivana Trump: «Preferisco gli uomini giovani, meglio essere babysitter che badante»

ROMA - Barbara D'Urso ha messo a segno un colpaccio durante l'ultima puntata di 'Live'. Ospiti in studio si sono infatti materializzati Rossano Rubicondi con Ivana Trump, che è l'ex moglie oltre che di Rossano anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due, che si sono ufficialmente separati anni fa, sembrano essere tornati una coppia.

«Siamo solo amici, ci conosciamo da 20 anni e siamo stati insieme per 10 anni», ha fatto sapere lei. Rossano, che ha 23 anni meno di Ivana, vede le cose in maniera diversa. «Siamo legati, questo rapporto va avanti ormai quasi da 20 anni, siamo famiglia. Forse torniamo insieme, forse ci risposiamo», ha detto.

La Trump, 70 anni, seduta affianco a lui, sorride e non batte ciglio. Poi Rubicondi conferma anche di stare dormendo nella stessa camera d'hotel di Ivana durante il loro soggiorno milanese. «Sì dormiamo insieme nella stessa stanza hotel», ha dichiarato.

Ma il momento più divertente della trasmissione è stato raggiunto quando Ivana ha fatto una battuta sulla sua predilezione per gli uomini giovani. Parlando del fatto che preferisce accompagnarsi a ragazzi che hanno qualche anno meno di lei piuttosto che a coetanei o uomini più grandi, ha detto: «Dico sempre che preferisco fare la babysitter che la badante». Queste parole hanno scatenato molti applausi.

Infine Ivana, che con Donald Trump ha tre figli, Donald Jr, Ivana ed Eric, ha parlato del rapporto con l'inquilino della Casa Bianca. «Ci parliamo una volta ogni 15 giorni», ha affermato. Non sembra invece apprezzare più di tanto l'attuale moglie del presidente. «Melania è bellissima, ma non fa niente di niente. Indossa degli abiti bellissimi e poi scende le scale dell'aereo, entra in una macchina e scompare. Tutto qui», ha aggiunto.

«Non ho niente contro Melania, non mi ha fatto niente. Lei dice che io sono la prima Signora Trump e lei è la First Lady, è vero. Io odierei vivere a Washington, non mi piace la politica, non vorrei averci nulla a che fare. Voglio rimanerne fuori», ha poi concluso.