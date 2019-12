Nicoletta Romanoff, secondo matrimonio alle Maldive

ROMA - Nicoletta Romanoff ci ha preso gusto. Ad appena una settimana dal matrimonio celebrato in Toscana e che l'ha unita davanti alla legge al compagno Federico Alverà, l'attrice ha deciso di fare il bis. In luna di miele alle Maldive, la 40enne romana ha chiesto aiuto per organizzare un secondo matrimonio, questa volta in riva al mare. Così domenica sulla spiaggia ha sorpreso il marito e gli ha giurato nuovamente amore eterno con una cerimonia da favola, circondata dalle palme e dal rumore delle onde.

Pubblicando alcuni scatti in cui appare al settimo cielo mentre rinnova le promesse d'amore, Nicoletta ha scritto sul suo profilo Instagram: «Repetita Iuvant ('Ripetere le cose fa bene', ndr)». «Come potrei mai ringraziare abbastanza il team che ha organizzato per mio marito il più spettacolare matrimonio a sorpresa sulla spiaggia che si potesse mai immaginare? Non avrei potuto sognare niente di più bello, da Bolgheri alle Maldive...», ha poi aggiunto.

La coppia aveva radunato parenti e amici lo scorso 23 novembre a Bolgheri, in Toscana, per il matrimonio vero e proprio, quello che li ha uniti di fronte alla legge italiana. I due hanno deciso di fare il grande passo dopo tre anni di relazione e la nascita di una bambina, Anna, venuta al mondo lo scorso anno. La Romanoff ha anche altri tre figli, due maschi nati dal primo matrimonio, e una femmina, Anna, frutto dell'amore vissuto con il collega Giorgio Pasotti.